Артист «Уральских пельменей» Андрей Рожков рассказал, что в отсутствие корпоративов из-за пандемии коронавируса, начал заниматься заливкой катков за деньги. О новой работе юморист сообщил в микроблоге в Instagram.
Рожков признался подписчикам, что после отмены ряда концертов «Уральских пельменей», он остался без работы. «На данный момент мы сидим без корпоративов. Пришлось поменять работу. Платят хорошо. Теперь радую детишек», — рассказал Рожков.
В сентябре Рожков заявил, что ему пришлось вспоминать навыки работы электромонтером третьего разряда. «Работы нет у актеров уже полгода. Приходится подрабатывать электриком. Страшно, а что делать», — пошутил тогда Рожков. Он признался, что на электромонтера учился еще в школе, в учебно-производственном комбинате (УПК).
Его коллега по сцене Вячеслав Мясников писал в Instagram, что во время пандемии он вместе со своей женой штукатурит стены. «Деньги кончились на самоизоляции. Мы начали дома штукатурить, квартиры. Надо — вызывай бригаду Мясниковых. Мы быстро все сделаем», — разрекламировал семейный подряд Мясников.
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