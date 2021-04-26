В Челябинской области ожидаются заморозки

В низинах ожидаются заморозки до 5 градусов ниже нуля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 28 апреля на территории Челябинской области ожидаются ночные заморозки. Температура в низинах может опуститься до пяти градусов ниже нуля, сообщают синоптики сайта «Челпогода».

«С 28 апреля на территории Челябинской области в низинах прогнозируется до пяти градусов мороза. 29 и 30 апреля ночные температуры опустятся до двух градусов ниже нуля», — указано на сайте «Челпогода».

С 28 по 30 апреля в дневные часы температура воздуха поднимется в регионе до 11-16 градусов выше нуля. В Челябинске в эти дни в светлое время суток ожидается до 13-15 градусов выше нуля, ночью температура будет колебаться около нулевой отметки. Кроме того, челябинцев ждет западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду и порывами до 15 метров в секунду.