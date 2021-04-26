Основной причиной рекордных убытков является снижение пассажиропотока в 2020 году из-за пандемии коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

ЕМУП «Гортранс» (крупнейшее муниципальное предприятие по числу сотрудников) в 2020 году понесло рекордные убытки за всю историю существования. Об этом говорится в финансовом отчете за прошедший год, который есть в распоряжении URA.RU.

В документе указано, что чистый убыток предприятия составил 546,1 млн рублей, против убытка в 10,8 млн рублей в 2019 году. Таких финансовых показателей МУП не достигал никогда. Самые большие убытки были зарегистрированы в 2011 (убыток в 456,6 млн рублей) и в 2016 годах (убыток 410,4 млн рублей). Выручка компании также снизилась — с 4,3 до 3,8 млрд рублей за год.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга URA.RU сообщили, что основной причиной рекордных убытков является снижение пассажиропотока в 2020 году из-за пандемии коронавируса. «При этом предприятие продолжит выполнять свои основные функции — пассажирские перевозки. В 2021 году мэр Екатеринбурга уже анонсировал закупку 60 автобусов на газомоторном топливе», — уточнили в мэрии.

ЕМУП «Гортранс», созданное путем слияния ЕТТУ и МОАП, объединяет весь муниципальный общественный транспорт Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что «Гортранс» в 2020 году понес значительные убытки в связи с пандемией коронавируса. Частично они были компенсированы субсидией из федерального бюджета. Считается, что резкое снижение рентабельности общественного транспорта Екатеринбурга — одна из причин замедления передачи ЕМУП «Гортранс» в концессию (основные претенденты на актив — «Синара» и «Трансмашхолдинг»). По последней информации, сделку могут перенести на неопределенный срок.