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Жители ЯНАО рискуют остаться без мест в детских садах в праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Закладка «первого камня» сразу на двух будущих объектах - под строительство церковно-причтового дома и под строительство ЖК «Медный». Челябинск, детский сад, детская площадка
Будут организованы дежурные группы в детском саду «Северное сияние» Фото:

Многие жители Салехарда (ЯНАО) продолжат работать в майские праздники, несмотря на постановление президента РФ Владимира Путина. Однако в большинстве муниципальных организаций объявлены выходные дни. Такая ситуация может привести к дефициту свободных мест в дошкольных учреждениях — на время праздника в городе будет работать лишь один дежурных детский сад. Об этом URA.RU рассказал источник, приближенный к городскому департаменту образования.

«В эти праздники многие организации решили не уходить на выходные. Дежурные группы всего в одном детском саду не справятся с такой нагрузкой», — рассказывает собеседник URA.RU.

С этим опасением согласны и салехардцы в социальных сетях. «Президент сказал отдыхать до 10 мая, но оказывается, что это распространяется не на всех. Дежурный сад только один на весь город», — на правах анонимности пишет человек в группу «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».Гневный пост поддержали и другие местные: «многие государственные организации проигнорировали данный указ», — пишет пользователь Александр Петрович.

В мэрии Салехарда URA.RU пояснили, что с 4 по 7 мая действительно организуют группы всего в одном детском саду. «При необходимости будет открыт дополнительный дежурный сад», — добавили в пресс-службе окружной столицы.

Ранее URA.RU сообщало о детсаде, чьим качеством возмутились салехардцы. Речь идет об «Олененке», который в феврале открывал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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