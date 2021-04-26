Пациентам с ВИЧ предлагают опасные для здоровья препараты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пациенты с ВИЧ-инфекцией в Екатеринбурге не могут получить жизненно необходимые препараты. Областной Центр профилактики и борьбы со СПИД не закупил нужные лекарства и в качестве альтернативы предлагает больным опасную для здоровья терапию. Об этом URA.RU рассказал столкнувшийся с проблемой пациент Дмитрий.

«В центре нам заявляют, что нет финансирования. Из-за этого у людей из месяца в месяц меняется схема терапии. Говорят, мол, ваших лекарств нет, поэтому получайте те, что есть. А от этих лекарств нам плохо — бессонница, тошнота, рвота и так далее. Люди готовы отказываться от таких схем лечения, потому что они невыносимы», — поделился Дмитрий. По его словам, на фоне нехватки лекарств в отделениях СПИД-Центра, который обслуживает порядка 40 тысяч человек по всей области, собираются огромные очереди.

Собеседник агентства отметил, что из-за дефицита екатеринбуржцам выдают опасную для жизни смесь из препаратов «Симанод» и «Регаст». Кроме того, искусственно создаются условия, которые позволяют вирусу легко мутировать и становиться живучее. «Частая смена препаратов приводит к резистентности ВИЧ. Потом никакая терапия не сработает, люди просто умирают», — пояснил Дмитрий.

Заместитель главврача СПИД-Центра Вячеслав Жуков в разговоре с URA.RU признал, что учреждение испытывало дефицит препаратов. Он возник из-за того, что клиника закупает лекарства не напрямую, а через федеральный центр, у которого были перебои с поставками. «Была напряженная ситуация с несколькими позициями, но сейчас они поступили в большом объеме. Дальше ситуация должна войти в норму», — заявил Жуков.

В предыдущий раз дефицит препаратов возник в Свердловской области в конце 2020 года. Сейчас регион занимает второе место в России по заболеваемости ВИЧ. Инфекцией, по официальным данным, поражены 1,85% свердловчан.