Россияне жалуются на дефицит лекарств от ВИЧ

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Пациенты жалуются на дефицит лекарств и тестов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Эпидемия ВИЧ на Урале

Пациенты с ВИЧ жалуются на нехватку дорогостоящих препаратов. Об этом заявили в организации «Пациентский контроль».

Активисты получили такие жалобы от жителей Свердловской, Ленинградской, Новосибирской областей, а также Москвы и Алтайского край. В мае в ответ на обращение «Пациентского контроля» в Минздраве сообщили, что по шести дорогостоящим лекарствам произведены закупки лишь на 50%. В проекте «Коалиция по готовности к лечению» отметили, что данные о дополнительных закупках не появлялись.

«В первом полугодии Минздрав закупил примерно 90% от запланированного объема всех препаратов, но обычно закупки не удовлетворяют потребности на 100%», — цитирует представителей организации «Коммерсант». Так, в 2019 году Минздрав закупил примерно 464 тысяч годовых курсов, что соответствует только 60% от числа больных.

Кроме этого, в течение последних месяцев пациенты с ВИЧ не могут провести необходимые исследования крови для анализа эффективности принимаемых препаратов. Врачи объясняют отказы нехваткой тест-систем, а также тем, что лаборатории загружены тестированием граждан на коронавирус.

В сентябре стало известно, что за последние пять лет в России выявили самое большое число новых случаев инфицирования и смертей от ВИЧ. Эксперты напомнили, что эпидемия в России длится тридцать лет. На сегодняшний день в стране с этим вирусом живут около полутора миллионов человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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