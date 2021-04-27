В Госдуме предложили провести новую пенсионную реформу

Размер выплат должен быть не менее 40% от зарплаты за год, уверен политик Фото: Анна Майорова © URA.RU

Законопроект об увеличении пенсий до 40% от зарплаты пенсионера направлен на получение заключения в правительство России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За Правду».

«По нашему мнению, размер страховой пенсии должен быть не менее 40% от заработной платы, которую люди получали в течение 12 месяцев до ухода на пенсию», — прокомментировал лидер партии Сергей Миронов. Он предложил внести изменения в российскую пенсионную систему с учетом положений конвенции Международной организации труда № 102 «О минимальных нормах социального обеспечения».

Ранее Миронов заявил, что пенсионная реформа основана на обмане о сокращении трудоспособного населения. Его слова приводит MK.ru . Он также внес в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста.