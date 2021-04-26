«Почта России» доставила вахтовикам в ЯНАО итальянские наркотики

Вахтовики заказали наркотики из Италии в Новый Уренгой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Почта России» доставила вахтовикам в Новый Уренгой (ЯНАО) наркотики из Италии. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В декабре 2020 года мужчина совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществил контрабандную поставку с территории Итальянской Республики в город Новый Уренгой различных видов наркотиков в целях личного употребления», — говорится в отчете пресс-службы в официальном telegram-канале. Заказ международного почтового отправления мужчина оформил и оплатил с помощью мобильного телефона, находясь на станции Нартовая Пуровского района.

По данным транспортной прокуратуры, 31-летний житель Самарской области обвиняется в незаконном перемещении через таможню, приобретению и хранении наркотических средств в значительном размере. Уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд.

Агентство направило запрос в пресс-службу «Почты России» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

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