26 апреля 2021
25 апреля 2021

«Почта России» доставила вахтовикам в ЯНАО итальянские наркотики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция
Вахтовики заказали наркотики из Италии в Новый Уренгой Фото:

«Почта России» доставила вахтовикам в Новый Уренгой (ЯНАО) наркотики из Италии. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В декабре 2020 года мужчина совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществил контрабандную поставку с территории Итальянской Республики в город Новый Уренгой различных видов наркотиков в целях личного употребления», — говорится в отчете пресс-службы в официальном telegram-канале. Заказ международного почтового отправления мужчина оформил и оплатил с помощью мобильного телефона, находясь на станции Нартовая Пуровского района.

По данным транспортной прокуратуры, 31-летний житель Самарской области обвиняется в незаконном перемещении через таможню, приобретению и хранении наркотических средств в значительном размере. Уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд.

Агентство направило запрос в пресс-службу «Почты России» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что банда несовершеннолетних в Салехарде организовала наркосеть. Семеро студентов колледжа закупили синтетический наркотик и сделали закладки по городу.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...