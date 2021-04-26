Челябинский миллиардер из списка Forbes продал часть акций ММК

Виктор Рашников продал 3% акций комбината Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников продал 3% акций комбината компании Goldman Sachs International для перепродажи инвесторам. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ММК.

«Магнитогорский металлургический комбинат сообщает, что „Минта Холдинг Лимитед“ („Минта“), конечным бенефициаром которой является г-н В. Рашников, продала 335 229 900 выпущенных обыкновенных акций компании, составляющих 3% ее уставного капитала. Размещаемые акции проданы Goldman Sachs International для перепродажи инвесторам», — сообщили URA.RU в пресс-службе ММК.

После продажи доля «Минты» в акционерном капитале ММК снизилась до 81,26%. До размещения доля акций группы Виктора Рашникова в свободном обращении составляла 15,84%, теперь она будет 18,74%. Сама ММК не получит никаких доходов от продажи акций.

Рашников является самым состоятельным миллиардером Челябинской области и занимает 15-е место в списке Forbes. Его состояние оценивается в 11 миллиардов 200 миллионов долларов.