Все челябинские олигархи списка Forbes стали богаче

Виктор Рашников сохранил свое место в списке Forbes и улучшил свое благосостояние Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В новый список 200 богатейших людей России по версии Forbes вошли шесть представителей Челябинской области. Все они за минувший год стали богаче.

15-е место в списке занимает председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, его состояние оценивается в 11 миллиардов 200 миллионов долларов. По сравнению с 2020 годом его благосостояние увеличилось на 3 миллиарда 900 миллионов долларов. Это же место он занимал год назад. Самый богатый депутат и вице-спикер челябинского ЗСО, совладелец группы «Южуралзолото» Константин Струков занимает 55 место с 2 миллиардами 800 миллионами долларов, что на 800 миллионов больше 2020 года. В прошлом году он занимал 50 место.

Состояние основателя алкосети «Красное&Белое» Сергея Студенникова оценивают в 1 миллиард 800 миллионов долларов, что на 800 миллионов больше, чем в 2020 году. Он расположился на 78 месте рейтинга, поднявшись с 97 места. 102-м в списке стал бывший председатель совета директоров группы «ЧТПЗ» Андрей Комаров. Его активы оцениваются в 1 миллиард 200 миллионов долларов, что на 650 миллионов больше прошлого года. Он поднялся со 174 места.

Состояние совладельца «УСМК» и ЧЭМК Юрия Антипова и его семьи оценили в 700 миллионов долларов, что на 300 миллионов больше прошлого года. Он на 170 месте, куда он поднялся со 196 места. Бывший деловой партнер Антипова, разделивший в 2020 году с ним бизнес-активы Александр Аристов, вместе с семьей занял в списке 176 место, поднявшись со 197 места. Его состояние оценили в 650 миллионов долларов, а доходы выросли на 250 миллионов.