Новая набережная в Кургане ушла под воду, но строители работают Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рабочие строят новую набережную реки Тобол в Кургане при повышении уровня воды. Работы проходят на участке от дамбы в сторону рынка. Об этом передает корреспондент URA.RU с места события.

Подрядчик (компания ООО «КВН») проводит работы по монтажу ступенек. При этом рабочие используют цементирование. Одна из сотрудниц монтирует ступени прямо над водой. При подъеме уровня Тобол вскоре затопит недостроенный объект.

В пресс-службе мэрии URA.RU прокомментировали, что по информации управления капитального строительства, приостановлена только покраска железобетонной поверхности откосов дамбы. Остальные работы, где подъем воды не мешает, продолжаются. Указанные в открытом доступе телефоны «КВН» не работают, поэтому URA.RU не удалось получить комментарии подрядчика.

По данным мэрии, на сегодня уровень воды в Тоболе составляет 361 см (над «нулем» поста). За сутки уровень реки поднялся на семь см.

URA.RU писало, что тюменская компания ООО «КВН» будет делать набережную реки Тобол в Кургане. В техзадании оговорено, что компания должна будет делать ремонт лестничных маршей и парапетов набережной, устройство подпорной стенки, благоустройство территории. Завершить работы подрядчик должен не позднее 20 апреля 2021 года.

При этом жители Кургана в марте заметили, что на одном из участков набережной отпала гранитная облицовка, а в апреле на другом участке частично просела плитка. Власти объяснили, что обновленная набережная начала разваливаться из-за того, что подрядчик, который ее ремонтировал, поздно закончил работы.