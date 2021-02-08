Курганскую набережную будет делать тюменская компания

В Кургане продолжат обустраивать набережную Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменская компания ООО «КВН» будет делать набережную реки Тобол в Кургане. Организация стала исполнителем контракта, так как единственная подала заявку на участие в аукционе. Информация размещена на сайте госзакупок.

«Благоустройство набережной реки Тобол в г. Кургане от ул. Кирова до ул. Ленина и от ул. Ленина до дома № 97 по ул. Климова», — говорится в указании объекта закупки. Сумма, которую на эти цели выделяет бюджет Кургана, составляет около 24 млн рублей.

В техническом задании оговорено, что компания должна будет сделать ремонт лестничных маршей и парапетов набережной, устройство подпорной стенки, благоустройство территории (вертикальная планировка, устройство асфальтобетонного покрытия и укладка тротуарной плитки), посадку деревьев. При этом завершить работы подрядчик должен не позднее 20 апреля 2021 года.

Компания «КВН» из Тюмени уже выигрывала в Кургане аукцион в 2020 году на ремонт Городского сада на сумму 27,4 млн рублей. В контракте говорится, что работы по благоустройству должны были завершиться 15 ноября 2020 года.

Ранее агентство писало, что мэрия провела опрос, в ходе которого жители Кургана рассказали, что хотят видеть на набережной. Горожане проголосовали за точки питания, туалеты, освещение, скамейки и озеленение, пункты проката спортивного и игрового инвентаря. У молодежи популярен вариант кинотеатра на открытом воздухе, у старшего поколения — зона для настольных игр. 80,9% ответивших готовы гулять чаще на набережной с точками притяжения. Треть опрошенных будут готовы потратить на ней до 1000 рублей, 14% — до 2000 рублей.