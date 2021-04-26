Тюменских бюджетников заставляют участвовать в праймериз

В Ишиме работников бюджетной сферы заставляют идти на праймериз одной из партий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работников бюджетной сферы Ишима (Тюменская область) заставляют участвовать в праймериз одной из политических партий. Об этом местные жители рассказали в беседе с URA.RU.

«Сказали зарегистрироваться на электронное голосование. Также очень желательно на праймериз привести кого-то из своих знакомых, чтобы в итоге было как можно больше людей», — пояснил URA.RU собеседник на условиях анонимности.

Тема принудительного участия в предварительном голосовании поднималась и в одном из самых популярных сообществ Ишима в соцсети «ВКонтакте» — «Ишим пере Подслушано». «К сожалению, все дело в том, что если даже большинство проголосует против. Все равно победит «ЕР». Причина в составе избирательной комиссии. Кто формирует ее состав? Кто главный избирательной комиссии? Там же все сидят из «ЕР», — написала в своей публикации Энни Майер. «Нам сказали, если работники отказываются, значит не дорабатывает руководитель, значит к нему будут применяться соответствующие меры, а он то этих мер не хочет, вот и заставляет всех», — заявила жительница Ишима Людмила Колчина.

Источник URA.RU, близкий к политическим кругам, пояснил, что в ишимской ячейке «Единой России» могли неправильно понять команду из центрального отделения партии. «В региональном отделении „Единой России“ по Тюменской области никаких указаний по привлечению бюджетников на праймериз точно не отдавали. На уровне рекомендаций, да, какие-то пожелания по проведению предварительного голосования действительно звучали. Но о том, чтобы кого-то заставлять голосовать, речи не было», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе тюменского регионального отделения «Единой России» URA.RU пояснили, что никакие указания по проведению праймериз в Ишиме не отдавались.