Политик-старожил из ЯНАО поборется за мандат областной думы

Документы на предварительное голосование «Единой России» политик подал 27 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Тюменской думы от ЯНАО Фуат Сайфитдинов, который входил в региональный парламент еще при первом губернаторе округа Юрии Неелове, подал документы на предварительное голосование «Единой России» с целью переизбраться в новом созыве. Об этом сообщает региональное отделение партии на своем официальном сайте.

«Считаю, что сейчас в отношении северных субъектов необходимо сохранять стабильность. В этом я вижу свою задачу. Есть прекрасный пример взаимодействия и сплоченности регионов — это программа „Сотрудничество“, которая по содержанию соответствует требованиям населения трех субъектов: Югры, Тюмени и Ямала», — приводит пресс-служба слова Сайфитдинова.

Также он отметил, что каждый, кто от ЯНАО пойдет в тюменскую думу, должен защищать интересы округа. Как рассказывали источники URA.RU, переизбрание Сайфитдинова может быть выгодно самой Тюмени — он человек, который особенно хорошо разбирается в местном законодательстве.

Ранее URA.RU сообщало о том, что глава департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин заявил свою кандидатуру на предварительное голосование «Единой России». По его словам, молодежь должна участвовать в законотворческой деятельности, поэтому он решил идти на выборы.