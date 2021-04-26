26 апреля 2021

В Челябинске очевидцы поймали напавшего на ребенка мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур по Синегорью Челябинск, ребенок, девочка, игра
Ребенка отбила мама, а задержать напавшего помогли очевидцы Фото:

В Челябинске очевидцы поймали мужчину, который напал на ребенка. Факт инцидента подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Подробности произошедшего рассказали в соцсетях прохожие.

«Сегодня в подъезде на Винницкой, 4 неизвестный мужчина накинулся на девочку в подъезде. За ней шла мама, она отбила ребенка, очевидцы задержали педофила и удерживали его до приезда полиции», — рассказали в сообществе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте» прохожие.

В пресс-службе полицейского главка региона факт инцидента подтвердили. «Заявление по данному факту поступило, мужчина в данный момент находится в отделе полиции „Металлургический“. Выясняются все обстоятельства произошедшего, по ним будет вынесено процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе полиции региона.

Очевидцы удерживали напавшего на девочку мужчину до приезда полиции

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...