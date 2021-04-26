В Челябинске очевидцы поймали напавшего на ребенка мужчину

Ребенка отбила мама, а задержать напавшего помогли очевидцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске очевидцы поймали мужчину, который напал на ребенка. Факт инцидента подтвердили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Подробности произошедшего рассказали в соцсетях прохожие.

«Сегодня в подъезде на Винницкой, 4 неизвестный мужчина накинулся на девочку в подъезде. За ней шла мама, она отбила ребенка, очевидцы задержали педофила и удерживали его до приезда полиции», — рассказали в сообществе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте» прохожие.

В пресс-службе полицейского главка региона факт инцидента подтвердили. «Заявление по данному факту поступило, мужчина в данный момент находится в отделе полиции „Металлургический“. Выясняются все обстоятельства произошедшего, по ним будет вынесено процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе полиции региона.

Очевидцы удерживали напавшего на девочку мужчину до приезда полиции Сообщество «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте»