Тюменские власти планируют новую льготу для многодетных семей

Вместо нового жилья, семьям хотят разрешить покупать метры и на вторичном рынке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Тюменской области хочет разрешить многодетным семьям направлять выплаты на покупку жилья на вторичном рынке. Соответствующий законопроект размещен на сайте Тюменской областной думы. Ранее приобрести можно было только новое жилье.

«Социальная выплата предоставляется многодетным семьям на обеспечение жилыми помещениями. В том числе, на оплату жилого помещения на первичном или вторичном рынках», — такие изменения значатся в проекте закона, внесенного в областную думу правительством региона.

Речь идет о деньгах, которые можно получить взамен бесплатного земельного участка. Сейчас на эти средства можно купить только новое жилье.

Кроме того, чтобы получить участок, вся многодетная семья должна стоять на учете в качестве нуждающейся в жилье. Изменения закона предусматривают облегчение этого ценза. Станет достаточно, что нуждающимся будет признан один член семьи.

«Ценз нуждаемости сможет сработать позитивно. Это дает шанс большему количеству семей претендовать на участки. Что до выплаты, то нужно разбираться. Мне кажется, что цены на вторичное жилье просто подскочат на эту сумму», — рассказала URA.RU руководитель областной организации многодетных семей «Радость» Елена Майсюк.

По ее словам, важно, где можно будет купить метры. Если на территории всей Тюменской области (как сказано в проекте закона), то это хорошо. Ведь квартира, к примеру, в Ишиме, стоит меньше, чем в Тюмени. Однако собеседница URA.RU высказала опасение: даже если изначально условия одни, то они могут быть скорректированы подзаконными актами.