Ирина Текслер вновь посетила выставку художника Фото: Челябинский государственный музей изобразительных искусств

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина 27 мая приняла участие в голосовании за картину знаменитого художника Никаса Сафронова, которую он подарит Челябинску. Госпожа Текслер специально пришла в в музей изобразительных искусств, где в эти дни проходит выставка Сафронова, передает корреспондент URA.RU из музея.

«Мы были на открытии, но сейчас есть возможность более подробно ознакомиться с работами, — пояснила Текслер URA.RU. — Договорились, что одну из картин этого, не побоюсь этого слова, легендарного художника, он передаст в дар области. Картина будет выставляться в нашем музее, и участвовать в выездных экспозициях в качестве экспоната, уже от нашей галереи. Выбрать картину помогут сами челябинцы».

Ирина Текслер проголосовала за одну из трех картин Фото: Челябинский государственный музей изобразительных искусств

В музее установлен специальный стол и стенд с изображением трех картин, одна из которых останется в Челябинске. Решено отобрать разные жанры. Одна из картин «Влюбленные», изображает кольчатых попугаев, другая написана по библейским мотивам. Третья картина — портрет Сальвадора Дали. Чтобы проголосовать, надо написать номер полотна на листочке и опустить в символическую урну.

«Выставки Сафронова в Челябинске самые популярные, — пояснила URA.RU Текслер. — Когда подведут итоги голосования, он приедет в Челябинск, чтобы передать ее в дар». Выставка, в которой представлено более 60 работ, периода конца девяностых до 2019 года, продлится до 15 мая.

«Не могу диктовать за какую надо голосовать, это мое личное мнение», — сообщила Ирина Текслер URA.RU в ответ на вопрос, какую картину она выбрала. Но при этом призналась, что ей больше всего нравится портрет Дали.