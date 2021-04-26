Мэр Екатеринбурга лишил топ-чиновников майских каникул

По словам Алексея Орлова, он и сам будет находиться на работе в эти дни Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ограничил для топ-чиновников отдых в дополнительные майские выходные. Как объяснил URA.RU сам Орлов, в целом это коснется около половины муниципальных служащих (в первую очередь вице-мэров, начальников подразделений мэрии, глав районов и их замов). Таким образом, 4—7 мая сотрудники горадминистрации будут работать, а 1—3 мая и 8-10-го — как и все, отдыхать.

«Мы на этой неделе будем решение [о работе в праздники] принимать. Думаю, процентов 50 примерно [выйдет на работу]. Будет сменный режим. У нас очень много мероприятий праздничных, поздравлений, и это нужно обеспечивать. Поэтому так. Есть указ президента, и его надо выполнять. Он не просто так принят, а чтобы сохранить стабильную ситуацию по коронавирусу и дать возможность людям пройти вакцинацию», — сказал Орлов.

Источники агентства уточняют, что сейчас руководители подразделений составляют списки тех, кого нужно будет пропустить в здание в выходные. «По своему усмотрению начальники смогут освобождать кого-то их подчиненных от работы в эти дни», — поделился один из собеседников агентства.

Как писало URA.RU, об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая президент РФ Владимир Путин объявил 23 апреля. В подписанном им указе при этом говорилось: «Органам публичной власти, иным органам и организациям определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая включительно функционирование этих органов и организаций».