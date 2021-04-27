Отставку спикера в ХМАО не согласовали с влиятельным политиком

Председатель думы ХМАО Борис Хохряков не знал о планах Максима Клеца уйти из политики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уход спикера думы Нижневартовска Максима Клеца из политики не был согласован с председателем окружного парламента Борисом Хохряковым, который имеет большое влияние на нижневартовскую агломерацию и 10 лет назад рекомендовал Клеца на должность руководителя гордумы. Об этом URA.RU рассказал источник из окружения председателя думы Нижневартовска.

«Клец самостоятельно принял решение отказаться от участия в новых выборах. Хохряков не был в курсе этого решения, для него это был полный сюрприз», — добавил источник. Клец работает в должности председателя Нижневартовской думы с 2011 года. Этот пост он занял по рекомендации Хохрякова, который в том же году стал спикером окружной Думы. Ранее Хохряков был главой Нижневартовска и до сих сохраняет влияние на политику в «столице Самотлора» и соседних муниципалитетах. В городской политтусовке считается, что следующего спикера, вероятнее всего, будут выбирать также с учетом позиции Хохрякова.

По версии инсайдера, решение Клеца уйти из политики после 10 лет председательства, связано с его общей «усталостью». При этом председатель думы выполнит все договоренности по партийной линии. «Все, что касается выборов, мобилизационные вопросы, явочные, Клец выполнит. Уходить с отрицательным бэком он не будет», — резюмирует инсайдер в городской думе. Ни Клец, ни Хохряков на звонки журналиста URA.RU не ответили. Пресс-секретарь председателя Думы ХМАО Лилия Букаринова сообщила, что спикер в командировке.

Ранее URA.RU писало, Максим Клец покинет свой пост осенью и не станет баллотироваться в следующий состав думы. Источники предполагают, что следующим председателем думы Нижневартовска станет Сергей Землянкин.