В Фонде образования перечислили опасности для детей в каникулы

Школьники будут предоставлены сами себе, считает Комков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В майские праздники дети не будут учиться 10 дней, что способствует плохому усвоению учебного материала и пожароопасной обстановке в РФ. Об этом URA.RU предупредил руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН Сергей Комков.

Ранее внеплановые школьные каникулы объявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Российским школам рекомендовано не работать с 4 по 7 мая. Таким образом, дети не посетят учебные заведения с 1 по 10 мая включительно.

«Такой разрыв в процессе обучения очень негативно повлияет на качество получения знаний. Но основная опасность даже не в этом. Никто не подумал, чем займутся в каникулы школьники: они будут предоставлены улице. Дети с зажигалками подожгут листву, и чем это все закончится — очень трудно предсказать. Если раньше были открыты лагеря, секции и кружки, то сегодня из-за ситуации с коронавирусом этого нет», — предостерег эксперт.

С Сергеем Комковым не согласился историк и заслуженный учитель РФ Александр Снегуров. В разговоре с URA.RU он раскрыл, что ничего плохого в длинных каникулах нет: кто хочет учиться, того ничто не остановит.

«Преподаватели не рассчитывают на майские дни, чтобы дать материал ученикам. Они никогда не проходили эффективно: до пандемии люди уезжали на дачу и курорты, брали с собой детей. Решение Минпросвещения ни на что не повлияет: мотивированные дети учились весь год. Они занимались сами или с репетиторами, родителями или очно-заочно. Кто готовится к экзаменам, будет делать это и в выходные. Кроме того, изучение материала завершается к концу апреля, и в мае ожидаются лишь проверочные работы», — пояснил педагог.