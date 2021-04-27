В Фонде образования перечислили опасности для детей в каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Тюмень, дети, школьники, самокат
Школьники будут предоставлены сами себе, считает Комков Фото:

В майские праздники дети не будут учиться 10 дней, что способствует плохому усвоению учебного материала и пожароопасной обстановке в РФ. Об этом URA.RU предупредил руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН Сергей Комков.

Ранее внеплановые школьные каникулы объявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Российским школам рекомендовано не работать с 4 по 7 мая. Таким образом, дети не посетят учебные заведения с 1 по 10 мая включительно.

«Такой разрыв в процессе обучения очень негативно повлияет на качество получения знаний. Но основная опасность даже не в этом. Никто не подумал, чем займутся в каникулы школьники: они будут предоставлены улице. Дети с зажигалками подожгут листву, и чем это все закончится — очень трудно предсказать. Если раньше были открыты лагеря, секции и кружки, то сегодня из-за ситуации с коронавирусом этого нет», — предостерег эксперт.

С Сергеем Комковым не согласился историк и заслуженный учитель РФ Александр Снегуров. В разговоре с URA.RU он раскрыл, что ничего плохого в длинных каникулах нет: кто хочет учиться, того ничто не остановит.

«Преподаватели не рассчитывают на майские дни, чтобы дать материал ученикам. Они никогда не проходили эффективно: до пандемии люди уезжали на дачу и курорты, брали с собой детей. Решение Минпросвещения ни на что не повлияет: мотивированные дети учились весь год. Они занимались сами или с репетиторами, родителями или очно-заочно. Кто готовится к экзаменам, будет делать это и в выходные. Кроме того, изучение материала завершается к концу апреля, и в мае ожидаются лишь проверочные работы», — пояснил педагог.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...