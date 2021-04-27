В России объявили внеплановые каникулы в школах

Дети будут отдыхать с 1 по 10 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU

Школам в России рекомендовали не работать 4—7 мая. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая» — приводятся слова Кравцова в telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ». Отмечается, что в детских садах во время дополнительных выходных дней будут работать дежурные группы — министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Президент Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими, передает телеканал 360. Это не коснется предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы.