Депутат Госдумы предложил новую льготу для пенсионеров в 30 тысяч

Депутат предложил выплачивать пенсионерам компенсацию в 30 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для пенсионеров необходимо расширить действующую систему туристического кэшбэка. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко.

Депутат заявил, что необходимо предоставлять пенсионерам компенсацию в размере 30 тысяч рублей за турпоездки по России, если они не брали путевки за время действия программы. Он также предложил увеличить сумму кэшбэка. «Считаю, что для пенсионеров имеет смысл увеличить долю возмещения затрат на турпутевки с 20 до 30% по России», — передает его слова телеканал 360.

Также Романенко считает, что эту меру можно распространить и на билеты. По его словам, большое число россиян планируют путешествие сами, без туроператоров, и этот выбор необходимо поддерживать.

Ранее Романенко предложил разрешить работающим пенсионерам брать отпуск по уходу за ребенком не вместо кого-то из родителей, а вместе с ними. Депутат считает необходимым дать старшим родственникам дополнительные 100 дней целевого оплачиваемого декретного отпуска.