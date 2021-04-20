Работающим пенсионерам хотят дать специальный 100-дневный отпуск

Работающим пенсионерам могут разрешить брать отпуск по уходу за ребенком не вместо кого-то из родителей, а вместе с ними. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко.
«Учитывая колоссальную роль бабушек и дедушек в помощи молодым родителям, считаю важным дополнить Трудовой кодекс нормой о праве работающих пенсионеров на дополнительный оплачиваемый отпуск по уходу за внуками, который можно было бы взять совместно с родителями», — цитирует депутата «
Парламентарий отметил, что для удобства всех членов семьи также важно предусмотреть возможность дробления отпуска. Романенко предлагает старшим родственникам дополнительные 100 дней целевого оплачиваемого декретного отпуска. Также считает целесообразным увеличить возраст ребенка, нуждающегося в уходе бабушки или дедушки, до пяти лет.
Ранее депутаты законодательного собрания Севастополя внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Депутат Госдумы РФ, доктор экономических наук Сергей Калашников и кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с URA.RU выразили мнение, что такой проект необходим.
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