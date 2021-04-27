Иван Ургант считает, что жители Магнитогорска точно выживут на Марсе Фото: Личная страница Ивана Урганта в Instagram

Телеведущий Иван Ургант считает, что изобретатель Илон Маск должен отправить на Марс жителей Магнитогорска. Об этом он заявил в ходе своего шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

«Надо посылать на Марс, поскольку это так опасно, тех, кто точно выживет, кто прошел жернова жизненные. <…> Всех жителей Магнитогорска, потому что они уже давно живут на красной планете и без кислорода», — заявил Ургант.

Шоумен также предложил запустить на Марс музыканта Бари Алибасова, который, по мнению Урганта, уже не боится плохой еды. Еще полететь на другую планету должен путешественник Федор Конюхов, поскольку на Земле ему уже скучно, пошутил телеведущий.

Ранее Илон Маск заявил, что при отправке людей на Марс будет много человеческих жертв, напоминает RT. Кроме того, еда будет не вкусной, но приключение окажется интересным, признался он.