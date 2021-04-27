В Кургане будут судить лженачальника ГИБДД

Лжеполицейский обманул семь человек (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане перед судом предстанет житель Краснодара, который вымогал деньги у жителей разных регионов от имени начальников местной Госавтоинспекции. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба областного УМВД.

Мужчина звонил авторам объявлений, посвященных оказанию бытовых услуг. «Обвиняемый звонил гражданам, представлялся начальником Госавтоинспекции того населенного пункта, в котором проживали потерпевшие, и заказывал у них какую-либо услугу: ремонт помещений, замену сантехники», — рассказали в пресс-службе.

В полиции отметили, что аферист просил потерпевших перед прибытием в УГИБДД купить кондитерские изделия и алкоголь и положить деньги на его лицевые счета. После поступления средств мужчина не выходил на связь. «Жертвами афериста стали семь жителей Кургана, Рязани, Тулы и Алтайского края. В общей сложности они перечислили злоумышленнику более шестидесяти тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

В сентябре 2020 года мошенника задержали сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Кургану. Мужчину обвиняют в мошенничестве, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Дело направлено в Курганский городской суд.