Стрелявшего в подростков магнитогорца отправили под суд

Подростки пытались убежать от пьяного магнитогорца с оружием Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Магнитогорска Челябинской области, который в трамвае будучи пьяным расстрелял из пневматического пистолета подростков, отправлен под суд. Он обвиняется сразу по двум статьям УК РФ, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Житель Магнитогорска обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. — Обвиняемый ранее неоднократно судим, вину признал полностью». Уголовное дело направлено в суд Правобережного района Магнитогорска.

Следственные органы установили, что 17 февраля пьяный мужчина в вагоне трамвая произвел более восьми выстрелов из пневматического пистолета по подросткам. Им был причинен легкий вред здоровью, одному из юношей пуля попала в висок. Очевидцы рассказали, что ему не понравилась громкая музыка в наушниках одного из молодых людей.