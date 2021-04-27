27 апреля 2021
26 апреля 2021

В Кургане исправительные колонии остались без воды

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Отключение воды связано с устранением коммунальной аварии (архивное фото) Фото:

В Кургане без холодной воды остались две исправительных колонии, СИЗО, два микрорайона, поселок и два завода. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«Без ХВС: ул. 2-я Часовая — полностью, в т. ч. №46 (СИЗО №1), №40 (ИК-1), №48 (наркологический диспансер), №48Б (ЛИУ №3), №48А (ИК №5), 54, 54А, 54В», — рассказали в пресс-службе. Отключение связано с устранением аварии на водопроводе, который расположен на ул. Автозаводская, 2.

Также без воды остались микрорайоны Путейский, Карчевская роща, поселок Галкино, завод «Курганприбор», завод Курганский автобусный завод, и кондитерский цех, расположенный рядом. На месте работает бригада компании.

В Кургане частые коммунальные аварии происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей города изношены. В 2021 году «Водный Союз» планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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