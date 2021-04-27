Лавров заявил о существовании в России аналога SWIFT

В России существует отечественный аналог международной межбанковской системы платежей (SWIFT). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«База существует, и я убежден, что правительство и центральный банк должны делать все, чтобы база была надежной, гарантировала нам полную независимость, [давала] гарантию от ущерба, который кто-то может нам дополнительно нанести», — заявил Лавров в интервью РИА «Новости». Глава российского МИДа не уточнил, когда заработает система.
Система SWIFT объединяет более 11 тысяч финансовых организаций в 200 странах мира и используется для безопасного обмена информацией о финансовых операциях. В Кремле допускают, что США может отрезать Россию от этой системы. Лавров заявил, что РФ занимается отказом от контролируемых Западом платежных систем, передает RT.
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