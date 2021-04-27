27 апреля 2021
26 апреля 2021

Экс-мэр Соликамска подыскивает место в пермском правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с главой Соликамска. Пермь, федотов алексей
Алексей Федотов ушел с поста главы Соликамского городского округа в конце февраля Фото:

Бывший глава Соликамского городского округа (Пермский край) Алексей Федотов может трудоустроиться в структурах краевого правительства. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

«Бывший глава Соликамского городского округа Алексей Федотов может трудоустроиться в ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, в министерстве строительства края такую возможность не исключили, но отметили, что окончательное решение еще не принято. В URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию.

Федотов являлся главой Соликамского округа с сентября 2019 года, а в феврале этого года покинул должность, не сумев переизбраться на новый срок. Новым руководителем округа депутаты Соликамской думы утвердили экс-руководителя одной из структур ПАО «Уралкалий» Евгения Самоукова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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