Экс-мэр Соликамска подыскивает место в пермском правительстве

Алексей Федотов ушел с поста главы Соликамского городского округа в конце февраля Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший глава Соликамского городского округа (Пермский край) Алексей Федотов может трудоустроиться в структурах краевого правительства. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

«Бывший глава Соликамского городского округа Алексей Федотов может трудоустроиться в ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, в министерстве строительства края такую возможность не исключили, но отметили, что окончательное решение еще не принято. В URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию.

Федотов являлся главой Соликамского округа с сентября 2019 года, а в феврале этого года покинул должность, не сумев переизбраться на новый срок. Новым руководителем округа депутаты Соликамской думы утвердили экс-руководителя одной из структур ПАО «Уралкалий» Евгения Самоукова.