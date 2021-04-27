Праймериз «Единой России» пройдут в конце мая, а сами выборы в заксобрание — в сентябре Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутата свердловского заксобрания Валентина Лаппо хотят снять с праймериз «Единой России» в Железнодорожном округе Екатеринбурга, сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, это решение областного предвыборного штаба. Еще один инсайдер уточнил, что Лаппо, во-первых, якобы не нашел средств на кампанию, а во-вторых, до сих пор не начал работу в своем округе.

При этом изначально кандидатура Лаппо была одобрена в резиденции главы региона, после чего он и зарегистрировался на предварительное голосование (ПГ). «Но с того момента так и не решился вопрос с деньгами. И в целом активности в округе с его стороны нет. Поэтому штаб принял решение Лаппо с праймериз снять», — описал ситуацию источник. Решение об отзыве кандидата с праймериз ЕР принимает либо он сам, либо областной оргкомитет ПГ по одному из десяти формальных оснований, прописанных в положении о праймериз.

Сам Лаппо при этом заявил корреспонденту, что сниматься по собственному желанию не намерен. «Меня снимают? Я не в курсе. Документы я забирать не намерен, у меня с ними все в порядке», — сказал Лаппо. Дозвониться до лидера свердловской ЕР Виктора Шептия на момент публикации не удалось.

Валентин Лаппо работает в заксобрании с 2016 года. До этого он 14 лет возглавлял Железнодорожный район Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным URA.RU, вместо Лаппо областные власти поддержат на праймериз ЕР в Железнодорожном одномандатном округе Константина Мочалова — предпринимателя, главу межрегиональной организации «Вело-Город». Он подтвердил URA.RU, что в ближайшее время зарегистрируется на праймериз «Единой России». В 2016 году Мочалов уже соперничал с Лаппо на ПГ, но уступил. Считалось, что в то время Лаппо поддерживал опальный экс-вице-губернатор Владимир Тунгусов. По данным URA.RU, это было одной из причин, почему Лаппо поначалу не хотели пускать на выборы в 2021 году.