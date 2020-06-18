Свердловский губернатор зачищает Заксобрание от людей Тунгусова

Команда Евгения Куйвашева занялась подбором кандидатов на выборы в Заксобрание Фото: Анна Майорова © URA.RU

Команда свердловского губернатора Евгения Куйвашева ведет подготовку к выборам в свердловское Заксобрание в 2021 году. Как рассказали URA.RU источники, знакомые с ходом консультаций, в екатеринбургских одномандатных округах ожидается ротация. По их словам, места в парламенте потеряют депутаты, близкие к команде бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. Точно по такой же логике пост сенатора, как сообщало URA.RU, потеряет Аркадий Чернецкий.

По словам статусного депутата Заксобрания, переговоры о формировании пула кандидатов на выборы «ведутся в постоянном режиме». «Если в предыдущую кампанию было несколько мест, куда люди ходили консультироваться, то в последние полтора года система выстроена так, что место одно — резиденция губернатора. Поэтому при составлении списков кандидатов обращается внимание на бывшую принадлежность к тому или иному лагерю», — объясняет логику властей источник URA.RU.

По этой причине своих мест в Заксобрании лишатся как минимум два депутата, избравшиеся в 2016 году по одномандатным округам Екатеринбурга при поддержке Владимира Тунгусова.

Валентин Лаппо 14 лет возглавлял Железнодорожный район Екатеринбурга, а впоследствии избрался по этому округу. Экс-директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский (депутат от Ленинского округа) работает в Заксобрании с 2000 года, все это время он отстаивал в парламенте интересы мэрии.

Валентин Лаппо (слева) и Анатолий Марчевский (справа) с большой долей вероятности лишатся мандатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник URA.RU в Заксобрании объясняет, что оба депутата не смогут переизбраться без административного ресурса. «У Лаппо рейтинг низкий», — объясняет статусный коллега депутата. На момент публикации получить комментарий Лаппо не удалось.

Марчевский, по словам источника, «навел на себя слишком много негатива» в истории с увольнением с поста директора цирка в 2018 году, когда он отказывался покидать должность. «Также у него теперь нет спонсоров для кампании. А свои средства он вкладывать не готов», — объясняет источник. Сам Марчевский в разговоре с URA.RU заявил, что пока не определился, участвовать ли ему в предстоящих выборах.

Кандидат на место Лаппо в парламенте — неожиданный. По данным инсайдера, в резиденции губернатора рассматривают экс-президента фонда «Город без наркотиков», бывшего депутата гордумы Екатеринбурга (2005—2011 годы) Андрея Кабанова, но при одном условии — если он вступит в «Единую Россию». В качестве альтернативного Кабанову варианта рассматривается его соратник, действующий депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков. К нему, как рассказывают источники агентства, Куйвашев относится «по-отечески». Однако ни Жуков, ни Кабанов пока не рассматривают возможность участия в кампании-2021, заявили они URA.RU. «Не хочу участвовать в представлении двух старых клоунов», — отрезал Кабанов, не уточнив, кого имеет в виду.

Пересмотр списка дествующих депутатов — не месть Тунгусову, а адекватная ревизия. Например, депутат Никифоров всегда избирался без помощи админресурса — пойдет и снова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С преемником Марчевского в Заксобрании вопрос решен, уверены источники. С большой долей вероятности им станет действующий депутат от «Справедливой России», вице-спикер Виктор Маслаков, тесно связанный с ГК «Ренова». По информации URA.RU, Маслаков уже вложил несколько миллионов рублей в свою кампанию в Ленинском округе и пойдет от «ЕР». Источник URA.RU в свердловском отделении «Единой России» сказал, что «Виктор [Маслаков] достаточно раскрутился, чтобы идти одномандатником». Сам Маслаков не ответил на звонок корреспондента.

Другие депутаты Заксобрания, тесно работавшие в разное время с Владимиром Тунгусовым, но имеющие собственные ресурсы, в списках кандидатов сохранятся, объясняет источник. В их числе он называет действующих депутатов Анатолия Никифорова, Михаила Клименко, Владимира Смирнова. «Это не месть Тунгусову, а адекватная ревизия депутатского корпуса, — объясняет инсайдер. — Есть лишь одно условие: депутату нужно честно нужно победить на праймериз. Лаппо и Марчевский без админресурса мэрии Екатеринбурга это вряд ли смогут».

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году в общеобластную тройку «Единой России», скорее всего, не попадет сенатор Аркадий Чернецкий, представлявший в ней Екатеринбург на выборах в 2016 году. Высокопоставленный партиец на условиях анонимности сообщил агентству, что вопрос обсуждается, но окончательно еще не решен. «Состав стройки традиционно станет известен к концу года. Поэтому потенциальный сменщик Чернецкого в тройке, если он будет, определится позднее», — объяснил он.

В разговоре с URA.RU вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько отметил, что областные власти «пока не ведут разговоров» о выборах 2021 года, поскольку сосредоточены на организации голосования по поправкам в Конституцию. А лидер свердловских единороссов Виктор Шептий заявил, что все консультации с кандидатами завершатся только после открытых праймериз в 2021 году. «Победу одерживают кандидаты или депутаты, которые умеют общаться с избирателями», — сказал он.