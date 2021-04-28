Лидер ЛДПР чуть не погиб в Тюмени в 1979 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскрыл подробности покушения на него в тюменской гостинице «Восток» в 1979 году. Видео с выступлением политика URA.RU предоставила его пресс-служба. Ранее агентство сообщало, что в отеле по инициативе тюменских либерал-демократов появился персональный номер Жириновского.

По словам главы ЛДПР, он приехал в Тюмень в командировку в качестве адвоката. «На всю жизнь запомнил, чуть не убили», — посетовал он. Жириновский вспомнил, что поселился в многоместном номере, в котором два человека распивали спиртное и на замечание попытались ударить его ножом — политика спасла шуба.

«Гостиница эта так и стоит. Может на ней вывеску повесить, что здесь в феврале 1979 года совершено покушение», — предложил Жириновский.

Тюменское региональное отделение ЛДПР открыло в «Востоке» номер Жириновского. Там размещены высказывания политика, примеры его деятельности, программа партии. Главе либерал-демократов посвящена комната №301.