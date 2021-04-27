Телеведущая из ХМАО собралась идти на выборы-2021

На место в думе Сургута претендует популярная телеведущая Дина Биглова-Фатова Фото: личный архив Дины Бигловой-Фатовой

Телеведущая и заместитель главного редактора ТК «СургутИнформ-ТВ» Дина Биглова-Фатова подала документы для участия в праймериз «Единой России» на выборах в городскую думу. Информация о ее участии размещена на сайте предварительного голосования «ЕР».

«Биглова-Фатова Дина Фагимовна одномандатный избирательный округ №16», — значится на сайте предварительного голосования «Единой России». Сама телеведущая в разговоре с URA.RU подтвердила информацию о желании принять участие в праймериз: «Когда работаешь на телевидении, в новостях, общаешься с очень разными людьми, волей — неволей начинаешь разбираться в городских проблемах. И думать о том, какое будущее ты сам хотел бы дать своему городу, что можешь сделать, чтобы твоему ребенку не захотелось уехать сразу после школы. У журналистов много инструментов для реализации собственных идей. У журналиста — депутата их еще больше».

Источник из политического истеблишмента Сургута в разговоре с URA.RU отметил, что работники телекомпании «СургутИнформ-ТВ» традиционно представлены в составе местной думы. «Изначально это был [генеральный директор ТК „СургутИнформ-ТВ“] Игорь Ярош. Он являлся депутатом сургутской думы в двух созывах. В нынешнем составе народных избранников это [главный редактор „СургутИнформ-ТВ“] Вероника Чубенко. У них даже избирательный округ всегда примерно один и тот же. Он лишь немного меняется в зависимости от перенарезки, которая происходит перед каждыми выборами. Но, кстати, никто из телевизионщиков в „Единую Россию“ не вступал, как правило, они ограничиваются статусом сторонников», — прокомментировал инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что ответственным за результаты праймериз «Единой России» в Сургуте является глава города Андрей Филатов. Он в апреле возглавил местный политсовет партии власти.