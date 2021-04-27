В ЯНАО массово гибнет рыба

Замор рыбы произошел на реке Собь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рыбаки неподалеку от села Катравож (ЯНАО) обнаружили на берегу реки Собь множество мертвой рыбы. Видео разместили в социальной сети «ВКонтакте».

«Подъехали посреди реки. Перешеек возле села Катравож. Рыба попала в западню. Огромные щуки лежат», — рассказывает на правах анонимности рыбак в группе «Голос Тундры».

В комментариях сразу начали выдвигать версию произошедшего. Одни винили нефтяников, другие же начали уверять, что это нормальное явление. Третьи считают, что это произошло из-за безалаберности властей. «У нас по моему наплевательское отношение ко всему», — пишет Алексей Сэротэтто.

В администрации Приуральского района URA.RU случившееся с рыбой объяснили следующим образом: «на реке Собь в районе с. Катравож Приуралтского района зафиксирован случай массовой гибели рыбы, так называемый „замор“. Никаких нарушений эколокической среды, загрязнений не зафиксировано». Ранее в ЯНАО приезжала глава Росприроднадзора. Она раскритиковала власти за нелегальные свалки.