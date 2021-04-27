27 апреля 2021
26 апреля 2021

В ЯНАО массово гибнет рыба

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическая акция «Тонкий лед» на озере Шарташ. Екатеринбург, зимняя рыбалка, улов, окунь, рыба, рыбалка
Замор рыбы произошел на реке Собь Фото:

Рыбаки неподалеку от села Катравож (ЯНАО) обнаружили на берегу реки Собь множество мертвой рыбы. Видео разместили в социальной сети «ВКонтакте».

«Подъехали посреди реки. Перешеек возле села Катравож. Рыба попала в западню. Огромные щуки лежат», — рассказывает на правах анонимности рыбак в группе «Голос Тундры».

В комментариях сразу начали выдвигать версию произошедшего. Одни винили нефтяников, другие же начали уверять, что это нормальное явление. Третьи считают, что это произошло из-за безалаберности властей. «У нас по моему наплевательское отношение ко всему», — пишет Алексей Сэротэтто.

В администрации Приуральского района URA.RU случившееся с рыбой объяснили следующим образом: «на реке Собь в районе с. Катравож Приуралтского района зафиксирован случай массовой гибели рыбы, так называемый „замор“. Никаких нарушений эколокической среды, загрязнений не зафиксировано». Ранее в ЯНАО приезжала глава Росприроднадзора. Она раскритиковала власти за нелегальные свалки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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