Нетиевский проиграл суд «Уральским пельменям» из-за шоу на ТВ

Шоумен требовал с компании 9,2 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Шоумен и экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский проиграл суд компании «Уральские Пельмени продакшн» по поводу компенсации за нарушение исключительных авторских прав. Решение было вынесено 27 апреля Арбитражным судом Москвы, сообщается на сайте электронного правосудия.

Заявление от Нетиевского было подано 18 мая 2020 года. Шоумен требовал с компании 9,2 млн рублей. Из-за пандемии коронавируса заседание по делу переносилось четыре раза. Итоговое заседание состоялось 27 апреля. «Информация о принятом судебном акте — в иске отказать полностью», -говорится в карточке дела.

Директор компании «Уральские Пельмени продакшн» Евгений Орлов в беседе с URA.RU объяснил, что Нетиевский пытался взыскать компенсацию как актер старых выпусков шоу. «Это сезоны 2011—2014 годов, когда его еще не выгнали из команды. Он посчитал свои права нарушенными, увидев эти выпуски на ТВ. Но в итоге ничего доказать не смог, потому что все права были соблюдены при производстве выпусков», — уточнил он.

Нетиевский в разговоре с URA.RU сообщил, что ждет мотивированного решения и будет подавать аппеляцию. «Вопреки для всех очевидному факту, что я участвовал в сьемках программ „Уральских пельменей“ 2011—2015 годов и представленных видеозаписях, суд неожиданно отказал в иске. Пельмени сделали и прокатили на СТС сборники из старых программ без моего разрешения», — заявил он.

Конфликт «Уральских пельменей» с Сергеем Нетиевским длится с 2015 года. Стороны обвиняют друг друга в выводе средств из юмористического проекта.