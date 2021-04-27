В Курганской области будут судить бывшего главу района

Дело бывшего главы рассмотрят в Притобольном районном суде (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего главу Притобольного района (Курганская область) Сергея Спирина обвиняют в том, что он якобы умышленно обанкротил муниципальное унитарное предприятие. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя Притобольного района Курганской области, который используя служебное положение, в период с 2017 по 2018 годы умышленно обанкротил муниципальное унитарное предприятие, снабжавшее теплоресурсами район», — рассказали в пресс-службе. По данным ведомства, Спирин в обход закона передал в аренду прямому конкуренту на рынке оказания услуг по теплоснабжению имущество МУП «Притоболье», общей стоимостью более 23 млн. рублей.

В МВД отметили, что компания получила подготовленные к отопительному сезону котельное оборудование и теплотрассы, но арендную плату у нее не просили. По данным полиции, из-за действий бывшего главы у МУП «Притоболье» появились долги, а прибыль сокращалась, что привело к банкротству. Ущерб МУП «Притоболье» и кредиторам организации оценивается в 8 144 949 рублей.

«Надеюсь, что суд разберется. <…> Я не считаю себя ни в чем виноватым», — ответил Спирин URA.RU. Он возглавлял Притобольный район с 2017 года. В 2019 году Спирин написал заявление об отставке.

Уголовное дело направили в Притобольный районный суд. Бывшему главе района грозит до 10 лет лишения свободы.