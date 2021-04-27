Депутат Госдумы передаст Мишустину жалобы свердловчан на медицину

Михаила Мишустина попросят вмешаться в конфликт с главврачом в Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин заявил, что намерен передать жалобы жителей Артемовского (Свердловская область) на главврача горбольницы Андрея Карташова председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Он уточнил в разговоре с URA.RU, что сделает это во время встречи премьера с депутатами от «Справедливой России».

«Сегодня встреча с Мишустиным, буду к нему лично обращаться, чтобы дал поручение Минздраву РФ. Видимо, только на таких уровнях возможно решать вопрос по Карташову, отставки которого безуспешно добивается большая часть жителей Артемовского уже не первый год», — рассказал URA.RU Дмитрий Ионин.

В пресс-службе регионального минздрава оперативно не ответили на вопрос корреспондента, поступали ли жалобы на Артемовскую больницу. Ранее там сообщали, что таких жалоб не было, однако Ионин утверждал, что лично отправлял запросы.

Ранее жители Артемовского городского округа уже записывали видеообращение к президенту с жалобой на медицину. Жители деревень Луговая и Липино рассказали, что единственный ФАП закрыли. Мобильный медпункт вскоре заменили обычным УАЗиком. Люди жалуются, что в морозы там холодно раздеваться для осмотра. Ждать приема приходится на улице.