ЦИК РФ определился с кандидатом на должность главы избиркома ЯНАО

Андрей Гиберт занимает эту должность больше 20 лет Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Центризбирком предложил в качестве председателя избирательной комиссии ЯНАО. Им стал Андрей Гиберт, который с мая 1995 года занимал эту должность. Об этом сообщили на заседании ЦИК России.

«Предлагаю рассмотреть кандидатуру Гиберта Андрея Николаевича. И предложить его избирательной комиссии ЯНАО для избрания на должность председателя», — сообщила член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Людмила Маркина.

Ранее URA.RU сообщало, что губернаторы больше не будут вмешиваться в работу ЦИК. Теперь все вопросы касательно выборов будет курировать лично глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, а не члены ЦИК.