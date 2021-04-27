27 апреля 2021
26 апреля 2021

ЦИК РФ определился с кандидатом на должность главы избиркома ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение избиркомов ХМАО, ЯНАО и Тюменской области по выборам губернатора ТО. Тюмень, гиберт андрей
Андрей Гиберт занимает эту должность больше 20 лет Фото:

Центризбирком предложил в качестве председателя избирательной комиссии ЯНАО. Им стал Андрей Гиберт, который с мая 1995 года занимал эту должность. Об этом сообщили на заседании ЦИК России.

«Предлагаю рассмотреть кандидатуру Гиберта Андрея Николаевича. И предложить его избирательной комиссии ЯНАО для избрания на должность председателя», — сообщила член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Людмила Маркина.

Ранее URA.RU сообщало, что губернаторы больше не будут вмешиваться в работу ЦИК. Теперь все вопросы касательно выборов будет курировать лично глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, а не члены ЦИК.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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