Мэр из ХМАО раздал под застройку участки, до которых не доехать

Житель Югорска (ХМАО) жалуются на то, что второй год не может доехать до выделенного участка под строительство дома. Из-за этого там невозможно начать стройку. При этом глава города Андрей Бородкин о проблеме с дорогами знает, но заявляет, что когда земельные участки выдавались людям, в бюджете просто не было денег на дороги.
«При размещении участков, мы планировали обеспечить инфраструктурой весь микрорайон, но проект оказался очень дорогой», — сказал Бородкин. Он добавил, что когда люди получали участки под строительство, они были согласны с условиями. Сейчас ситуация иная, рассказал URA.RU один из жителей Югорска.
«Уже второй год невозможно проехать, дорогу грейдерят только в проезжих местах. Из-за отсутствия более-менее нормального проезда невозможно начать строительство» — возмущается один из землевладельцев на своей странице на сайте «Вконтакте». По словам мэра, в этом году дороги приведут в порядок: власти проведут отсыпку и уложат щебень к тем участкам, владельцы которых хотят начать строительство.
Эксперт по жилищному праву и реформе ЖКХ Виктор Федорук рассказал, что обеспечить дорогу к участкам строительства, это задача властей. «Участки выделялись для жилищного строительства, для застройки. Эти дороги, которые идут к участкам, однозначно муниципальные. И частники не должны строить и ремонтировать муниципальную дорогу, ее должны делать власти», — заявил Федорук.
Ранее URA.RU писало, что в Югорске затопило дорогу к детскому саду «Светлячок», который сдали год назад. Его посещает более 300 детей. Во время общественной приемки учреждения губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала местные власти за отсутствие там инфраструктуры.
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