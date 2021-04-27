Курганец под домашним арестом разломал электронный браслет

Курганец разломал браслет, контролировавший его передвижения во время домашнего ареста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана, отправленный под домашний арест, разломал электронный браслет, при помощи которого отслеживались его передвижения. Сейчас фигуранту грозит новое уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину обвиняли в ложном сообщении о минировании одного из магазинов сети «Магнит» в конце декабря 2020 года. На время следствия его отправили под домашний арест с применением технического средства контроля — электронного браслета. «Однако мужчина, будучи не согласным с такой мерой пресечения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вывел из строя стационарное контрольное устройство и разломал на мелкие части электронный браслет», — говорится в сообщении прокуратуры.

В отношении курганца организована проверка на наличие в его действиях признаков преступления по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Возбужденное ранее уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений) передано для рассмотрения в Курганский городской суд. По этой статье мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.