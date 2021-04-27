Власти Курганской области анонсировали выплаты ко Дню Победы

На выплаты выделят деньги из фонда оплаты труда органов власти (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ветераны Великой Отечественной войны получат 10 тыс. рублей из регионального бюджета. Об этом 28 апреля рассказали в пресс-службе областного правительства.

«Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Курганской области, получат дополнительную единовременную выплату из областного бюджета. Ее размер будет равен 10 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе. На выплаты ветеранам выделят более 19 млн рублей из фонда оплаты труда органов власти.

10 тыс. рублей получат: участники и инвалиды ВОВ, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Также выплату получат супруги погибших (умерших) участников ВОВ, не вступившие в повторный брак, и их дети, ставшие инвалидами в возрасте до 18 лет.

«По данным на 1 апреля, в Курганской области проживает 1 тысяча 913 человек, которые относятся к этим категориям. Заявление на получение выплаты подавать не нужно, мы начислим ее автоматически», — цитирует пресс-служба начальника Главного управления социальной защиты населения Анастасию Золотухину. Она добавила, что деньги постараются выплатить до 9 мая.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России выделит инвалидам и участникам ВОВ 10 тыс. рублей. Размер данных выплат может отличаться в зависимости от региона.