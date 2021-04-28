28 апреля 2021
27 апреля 2021

Росгвардия в Перми объявила борьбу с клещами

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция сторонников Навального. Челябинск, спецназ, силовики, полиция, росгвардия, омон
С 15 мая по 20 июня на территории ПВИ ВВ Росгвардии будут уничтожать клещей Фото:

Пермский военный институт внутренних войск национальной гвардии России заплатит почти 70 тысяч рублей за уничтожение клещей. На электронной площадке «Березка» появилась информация о соответствующей закупке.

«Исполнитель обязуется выполнить акарицидную обработку с энтомологическим контролем на объектах заказчика», — сказано в контракте. С 15 мая по 23 июня подрядчику предстоит обработать территорию института (4500 квадратных метров) и учебного центра в Краснокамском районе (19500 квадратных метров).

Исполнителем по контракту выступает предприниматель Кутьева Ирина. Она или ее специалисты могут отказаться от работы, если сотрудники не уберут с обрабатываемой территории валежник, мусор и сухостой. Через несколько дней после обработки будет проводиться контроль территории и в случае обнаружения на ней клещей ИП Кутьева будет обязана обработать всю площаь за свой счет повторно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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