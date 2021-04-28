Росгвардия в Перми объявила борьбу с клещами

С 15 мая по 20 июня на территории ПВИ ВВ Росгвардии будут уничтожать клещей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский военный институт внутренних войск национальной гвардии России заплатит почти 70 тысяч рублей за уничтожение клещей. На электронной площадке «Березка» появилась информация о соответствующей закупке.

«Исполнитель обязуется выполнить акарицидную обработку с энтомологическим контролем на объектах заказчика», — сказано в контракте. С 15 мая по 23 июня подрядчику предстоит обработать территорию института (4500 квадратных метров) и учебного центра в Краснокамском районе (19500 квадратных метров).

Исполнителем по контракту выступает предприниматель Кутьева Ирина. Она или ее специалисты могут отказаться от работы, если сотрудники не уберут с обрабатываемой территории валежник, мусор и сухостой. Через несколько дней после обработки будет проводиться контроль территории и в случае обнаружения на ней клещей ИП Кутьева будет обязана обработать всю площаь за свой счет повторно.