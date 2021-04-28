Россиян обвинили в серии взрывов на складах в Болгарии

Взрывы произошли с 2011 по 2020 год Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Шестеро россиян могут быть причастны к серии взрывов на болгарских оружейных заводах. Об этом на брифинге заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.

«Есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов. На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попыткой отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах», — передает слова прокурора телеканал 360.

Взрывы были совершены с 2011 по 2020 год. Там хранилось оружие для Грузии и Украины. Продукция на заводах принадлежала торговцу Эмилияну Гебреву, приводит информацию MK.ru .

Ранее власти Чехии заявили, что дипломаты РФ могут быть причастный ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, и выслали последних из страны. По словам главы МИД, россияне были идентифицированы как сотрудники ГРУ и Службы внешней разведки (СВР). Дипломатам дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.