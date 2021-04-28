Россиян обвинили в серии взрывов на складах в Болгарии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, взрыв
Взрывы произошли с 2011 по 2020 год Фото:

Шестеро россиян могут быть причастны к серии взрывов на болгарских оружейных заводах. Об этом на брифинге заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.

«Есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов. На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попыткой отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах», — передает слова прокурора телеканал 360.

Взрывы были совершены с 2011 по 2020 год. Там хранилось оружие для Грузии и Украины. Продукция на заводах принадлежала торговцу Эмилияну Гебреву, приводит информацию MK.ru.

Ранее власти Чехии заявили, что дипломаты РФ могут быть причастный ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, и выслали последних из страны. По словам главы МИД, россияне были идентифицированы как сотрудники ГРУ и Службы внешней разведки (СВР). Дипломатам дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...