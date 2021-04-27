Бывший глава администрации пермского губернатора идет на выборы

Анатолий Маховиков подал документы на участие в праймериз «Единой России» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Экс-глава администрации губернатора Пермского края и бывший сити-менеджер Перми Анатолий Маховиков заявился на праймериз «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба пермского краевого реготделения в своем telegram-канале. Маховиков претендует на кресло депутата в краевом парламенте.

«Участником предварительного голосования по выборам в законодательное собрание Пермского края по единому краевому избирательному округу — региональная группа „Верещагинская № 24“ стал Анатолий Маховиков», — сообщает пресс-служба реготделения.

Маховиков в разные годы являлся бизнес-омбудсменом Пермского края, возглавлял администрацию губернатора, занимал пост сити-менеджера Перми. Сейчас он руководит пермским офисом компании «Кортрос», а также возглавляет комитет по строительству при региональной торгово-промышленной палате края.

URA.RU рассказывало, что «Единая Россия» продлила срок выдвижения кандидатов на праймериз до 14 мая включительно. Это связано с большим количеством желающих принять участие в предварительном голосовании. Само предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая.