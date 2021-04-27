27 апреля 2021
26 апреля 2021

Бывший глава администрации пермского губернатора идет на выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Пермь, маховиков анатолий
Анатолий Маховиков подал документы на участие в праймериз «Единой России» Фото:

Экс-глава администрации губернатора Пермского края и бывший сити-менеджер Перми Анатолий Маховиков заявился на праймериз «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба пермского краевого реготделения в своем telegram-канале. Маховиков претендует на кресло депутата в краевом парламенте.

«Участником предварительного голосования по выборам в законодательное собрание Пермского края по единому краевому избирательному округу — региональная группа „Верещагинская № 24“ стал Анатолий Маховиков», — сообщает пресс-служба реготделения.

Маховиков в разные годы являлся бизнес-омбудсменом Пермского края, возглавлял администрацию губернатора, занимал пост сити-менеджера Перми. Сейчас он руководит пермским офисом компании «Кортрос», а также возглавляет комитет по строительству при региональной торгово-промышленной палате края.

URA.RU рассказывало, что «Единая Россия» продлила срок выдвижения кандидатов на праймериз до 14 мая включительно. Это связано с большим количеством желающих принять участие в предварительном голосовании. Само предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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