Лидер свердловской «ЕР» изменил ход праймериз по всей стране

Виктор Шептий считает, что нужно дать возможность всем желающим сдать документы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Праймериз «Единой России» в Свердловской области

Сроки подачи документов на праймериз «Единой России» для определения кандидатов продлят до 14 мая. Это решение было принято после обращения руководителя свердловского отделения ЕР Виктора Шептия в федеральный оргкомитет предварительного голосования, а также его коллег из Новосибирской и Оренбургской областей.

«Предлагаю, учитывая настоятельные пожелания, продлить срок выдвижения до 14 мая», — отреагировал на просьбы глава оргкомитета, депутат Госдумы Александр Карелин.

Сам Шептий объяснил URA.RU, что дополнительное время необходимо, чтобы кандидаты успели сдать необходимые бумаги: «Мы хотим иметь полную и ясную картину, весь пакет документов [от кандидатов] — информацию о работе, справки об отсутствии судимости и так далее. Потому что на старте [кампании] наши кандидаты должны представить полные сведения о себе. Исходя из этого [сроки и скорректированы]».

В свердловском отделении партии уточнили, что в региональный оргкомитет поступило 376 заявлений от участников праймериз. Почти треть заявок (105) поступила с 26 по 28 апреля. Ранее срок подачи документов ограничивался 29 апреля. В партийном голосовании выразил желание участвовать губернатор Евгений Куйвашев и несколько его замов.