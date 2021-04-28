Лидер свердловской «ЕР» изменил ход праймериз по всей стране

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Секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий подает документы на участие в праймериз. Екатеринбург, шептий виктор, партия единая россия, единая россия, ер
Виктор Шептий считает, что нужно дать возможность всем желающим сдать документы Фото:
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Праймериз «Единой России» в Свердловской области

Сроки подачи документов на праймериз «Единой России» для определения кандидатов продлят до 14 мая. Это решение было принято после обращения руководителя свердловского отделения ЕР Виктора Шептия в федеральный оргкомитет предварительного голосования, а также его коллег из Новосибирской и Оренбургской областей.

«Предлагаю, учитывая настоятельные пожелания, продлить срок выдвижения до 14 мая», — отреагировал на просьбы глава оргкомитета, депутат Госдумы Александр Карелин.

Сам Шептий объяснил URA.RU, что дополнительное время необходимо, чтобы кандидаты успели сдать необходимые бумаги: «Мы хотим иметь полную и ясную картину, весь пакет документов [от кандидатов] — информацию о работе, справки об отсутствии судимости и так далее. Потому что на старте [кампании] наши кандидаты должны представить полные сведения о себе. Исходя из этого [сроки и скорректированы]».

В свердловском отделении партии уточнили, что в региональный оргкомитет поступило 376 заявлений от участников праймериз. Почти треть заявок (105) поступила с 26 по 28 апреля. Ранее срок подачи документов ограничивался 29 апреля. В партийном голосовании выразил желание участвовать губернатор Евгений Куйвашев и несколько его замов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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