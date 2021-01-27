Курганские власти раскрыли ущерб от браконьеров

Браконьеры убили почти 400 животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области на незаконной охоте браконьеры отстреляли почти 400 животных и птиц. Ущерб охотничьим ресурсам составил более 12 млн рублей. Информация об итогах работы в 2020 году опубликована на сайте департамента природных ресурсов.

«Зафиксирована незаконная добыча 315 копытных животных, 61 пушной зверь (в том числе 2 зайца), 16 птиц [всего 392 особи]. Предъявлен 81 иск о возмещении ущерба, причиненного охотничьим ресурсам, на сумму 12 067 080 рублей», — говорится в релизе.

У нарушителей изъяты 108 единиц огнестрельного оружия, 409 единиц иных орудий охоты, в том числе 25 автомобилей. В отделы полиции департамент передал 191 заявление о возбуждении уголовных дел по статье «Незаконная охота». 27 браконьерам суд запретил охотиться на срок до 3-х лет. Нарушители оштрафованы на сумму около 500 тысяч рублей.

Сотрудники департамента проводили рейды совместно с егерями ГКУ «Экофонд», охотпользователями, сотрудниками полиции, ГИБДД, Росгвардии, ОМОН. Всего проведено 3 434 рейда по выявлению нарушений природоохранного законодательства. Выявлено 573 нарушения законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Ранее агентство сообщало, что в Шумихинском районе группа охотников, в числе которых были прокуроры, отстреляла 9 косуль. Три из них оказались неоформленными — лицензии не были закрыты, хотя туши уже были разделаны. Разрешений на отстрел зайцев у добывших их охотников и вовсе не было. Документы имели другие люди, не стрелявшие в зверей. Курганские предприниматели застрелили в заказнике Звериноголовского района трех косуль.