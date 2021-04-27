27 апреля 2021
26 апреля 2021

Пермякам рассказали, откуда лучше смотреть на салют 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Фейерверк в честь получения звания «Город трудовой доблести». Челябинск, салют, фейерверк
Фейерверк в Перми запустят 9 мая в 23:00 с базы «Летающий лыжник» Фото:

Салют 9 мая в Перми будет виден практически из любой точки города, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края. В 23:00 его запустят с базы «Летающий лыжник» в микрорайоне Городские горки.

«Призываю всех пермяков никуда специально не идти — фейерверк будет виден со всех высоких точек города, расположенных в разных частях краевой столицы», — цитирует сайт министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского. Глава минкульта также сообщил, что праздничные фейерверки запланированы в девяти территориях Пермского края.

Всего в Пермском крае в честь Дня Победы пройдет более двух тысяч мероприятий. Планируется, что в них примет каждый второй житель региона. «Особенностью Дня Победы в этом году являются сохраняющиеся ограничения на проведение массовых мероприятий, связанные с коронавирусной инфекцией. Поэтому значительная часть праздничных событий пройдет в онлайн-режиме, либо с небольшим количеством участников», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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