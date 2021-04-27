Пермякам рассказали, откуда лучше смотреть на салют 9 мая

Фейерверк в Перми запустят 9 мая в 23:00 с базы «Летающий лыжник» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Салют 9 мая в Перми будет виден практически из любой точки города, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края. В 23:00 его запустят с базы «Летающий лыжник» в микрорайоне Городские горки.

«Призываю всех пермяков никуда специально не идти — фейерверк будет виден со всех высоких точек города, расположенных в разных частях краевой столицы», — цитирует сайт министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского. Глава минкульта также сообщил, что праздничные фейерверки запланированы в девяти территориях Пермского края.

Всего в Пермском крае в честь Дня Победы пройдет более двух тысяч мероприятий. Планируется, что в них примет каждый второй житель региона. «Особенностью Дня Победы в этом году являются сохраняющиеся ограничения на проведение массовых мероприятий, связанные с коронавирусной инфекцией. Поэтому значительная часть праздничных событий пройдет в онлайн-режиме, либо с небольшим количеством участников», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.