Начальник горздрава Челябинска ушла в отставку

Наталья Горлова будет работать главврачом ГКБ№11 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова ушла в отставку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Отставка связана с ликвидацией горздрава.

«В связи с ликвидацией управления здравоохранения Наталья Горлова назначена на вакантную должность главного врача городской клинической больницы №11», — уточнили в пресс-службе. Должность главврача ГКБ№11 оставалась вакантной с прошлого года, когда ушел на пенсию прежний руководитель.

В пресс-службе также сообщили, что Горлова с 1 мая будет руководить, на общественных началах, ликвидационного комиссией горздрава. Горлова возглавляла горздрав с апреля 2012 года.

Полномочия горздрава передаются минздраву области. Челябинск, наряду с Карталинским районом, до последнего времени сохранял собственную структуру управления лечебными учреждениями, В других городах и районах такие учреждения уже переданы в область. Ряд сотрудников управлений, попавших под ликвидацию, будут переведены в минздрав. Процесс должен завершиться к 1 июля.