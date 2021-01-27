Депутаты разрешили Текслеру ликвидировать горздрав Челябинска

В медицине Челябинска грядут большие перемены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области 28 января в трех чтениях одобрили законопроект, согласно которому полномочия горздрава Челябинска и управления здравоохранения Карталинского района передаются минздраву региона. За документ, внесенный губернатором Алексеем Текслером, депутаты проголосовали единогласно, передает корреспондент URA.RU. Обе структуры будут ликвидированы.

Речь идет об изменении ряда законов в управлении муниципальной собственностью. «Лечебные учреждения Челябинска и Карталинского района передаются в государственную собственность», — пояснил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. Возражений со стороны депутатов по данному вопросу не было.

Спикер ЗСО Владимир Мякуш поинтересовался, не потеряют ли медики Челябинска и Карталов работу. Семенов заверил, что весь персонал будет сохранен. Мякуш отметил, что самое главное в этом вопросе, чтобы не пострадал уровень медицинского обслуживания.

Челябинск и Карталинский район оставались единственными муниципалитетами региона с муниципальными лечебными учреждениями. В других городах и районах больницы еще раньше были переданы в управление минздрава региона. Для передачи полномочий создана специальная комиссия. Отвечает за процесс и. о. первого замминистра здравоохранения области Дмитрий Тарасов. Процесс передачи полномочий завершится 31 июля. Часть сотрудников управлений, попадающих под ликвидацию, перейдут на работу в областной минздрав.