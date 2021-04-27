27 апреля 2021

Мэрии Челябинска придется платить долг дочери Дубровского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Челябинска, арбитражный суд, город челябинск
В Арбитражном суде региона рассмотрели апелляционную жалобу мэрии к УК Фото:

Мэрия Челябинска 28 апреля проиграла апелляцию в арбитражном суде региона и должна выплатить более миллиона рублей управляющей компании «Мой дом». Об этом говорится в документах суда. Данная фирма принадлежит дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анне.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении суда. Речь идет о сумме в 1 013 044 рублей и пени за обслуживание домов, в которых были муниципальные квартиры. Согласно базе данных суда, мэрия Челябинска с 1 января 2020 года не оплачивала услуги ЖКХ.

Первый судебный процесс мэрия Челябинска проиграла и попыталась обжаловать из-за возражений относительно суммы долга. Суд повторно встал на сторону обслуживающей организации.

Анна Дубровская стала основным совладельцем УК «Мой дом» в начале года. Ей также принадлежит еще одна фирма, которая занимается грузоперевозками.

Связаться с Анной Дубровской не удалось. В мэрию Челябинска направлен запрос о дальнейших намерениях относительно данного дела, ответ на который к моменту подготовки материала не поступал.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...