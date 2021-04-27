Мэрии Челябинска придется платить долг дочери Дубровского

В Арбитражном суде региона рассмотрели апелляционную жалобу мэрии к УК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска 28 апреля проиграла апелляцию в арбитражном суде региона и должна выплатить более миллиона рублей управляющей компании «Мой дом». Об этом говорится в документах суда. Данная фирма принадлежит дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анне.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении суда. Речь идет о сумме в 1 013 044 рублей и пени за обслуживание домов, в которых были муниципальные квартиры. Согласно базе данных суда, мэрия Челябинска с 1 января 2020 года не оплачивала услуги ЖКХ.

Первый судебный процесс мэрия Челябинска проиграла и попыталась обжаловать из-за возражений относительно суммы долга. Суд повторно встал на сторону обслуживающей организации.

Анна Дубровская стала основным совладельцем УК «Мой дом» в начале года. Ей также принадлежит еще одна фирма, которая занимается грузоперевозками.

Связаться с Анной Дубровской не удалось. В мэрию Челябинска направлен запрос о дальнейших намерениях относительно данного дела, ответ на который к моменту подготовки материала не поступал.